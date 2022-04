पवन सिंह को इस पंजाबी सिंगर ने कहा रॉकस्टार, गाना ‘याद आती नहीं’ ने मचाई धूम

पवन सिंह की दीवानगी पंजाबी गाने सुनने और समझने वाले लोगों के बीच भी देखी जा रही है. इस गाने को बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म जगत के एक्टिंग और सिंगिंग के बेताज बादशाह गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया हैं और लिखा, ‘भाई You Look Rock Always @सलीम मर्चेंट सर नाइस कंपोजिशन.’