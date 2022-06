Udaipur Murder: नुपूर शर्मा का किया समर्थन तो काटा कन्हैया लाल का गला, वीडियो भी बनाया

पटना/उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर जिले से निर्मम हत्या की खबर सामने आई है. दर्जी, का काम करने वाले कन्हैया लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. सामने आया है कि मृतक ने कुछ दिन पहले नुपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था. हत्या के बाद हत्या के आरोपियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम मोदी को भी धमकी दी गई है. इसमें पीएम मोदी को भी धमकी दी गई है. हत्या और हत्या करने के बाद धमकी देने के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

आरोपियों की हुई पहचान

बताया जा रहा है कि मामला मालदास स्ट्रीट इलाके का है. बीते दिनों भाजपा की प्रवक्ता रहीं नूपुर शर्मा का बयान चर्चा में रहा था. शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि मृतक ने कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर की थी. उदयपुर के एसपी ने बताया कि जघन्य अपराध किया गया है. वारदात की गहन जांच की जाएगी. कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

कपड़े की नाप देने के बहाने की हत्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक दर्जी का काम करता था. हत्या का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें हत्यारे कपड़े की नाप दे रहे हैं. इसके बाद अचानक से दर्जी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देते हैं. घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं. इस घटना में शामिल सभी अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी. मैं सभी पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

Rajasthan | A man was beheaded by two men in Udaipur's Maldas street area today. He had shared a social media post in support of Nupur Sharma, a few days ago.

The two men posted a video boasting about the beheading and threatened PM Modi’s life as well. pic.twitter.com/UhwrkDZQwe

