गिरिराज सिंह ने इमरान खान को बताया भस्मासुर, कहा- 'हम इनका पिंडदान करवाएंगे'

नई दिल्‍ली : कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान के के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा युद्ध की धमकी दिए जाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान के पीएम इमरान के लिए गिरिराज सिंह ने कहा, 'इमरान खान भस्मासुर है. जरुरत पड़ी तो हम उनका पिंडदान करेंगे और PoK लेकर रहेंगे.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इमरान का बयान बचकाना हरकत है. पीएम मोदी ने कहा था लड़ना है तो लड़ो लेकिन पहली लड़ाई लड़ो गरीबी से, तुम भी लड़ो हम भी लड़ें. हम तो दुनिया की ताकत बन रहे हैं. तुम गधे बेच रहे हो, आतंकवाद भेज रहे हो, अगर यह बचकाना हरकत (युद्ध) इमरान खान ने किया तो इमरान खान हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार भस्मासुर का काम करेंगे. भस्मासुर ने अपने से अपना शरीर को खत्म कर लिया था. पाकिस्तान के भस्मासुर बनेंगे और हम लोग इनका पिंडदान करवाएंगे.'

राहुल गांधी के बदलते सुरों पर भी कसा तंज

कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मुखालफत कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. गिरिराज सिंह ने कहा, 'राहुल का आज का बयान सब कुछ फिल्मी गानों की तरह है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या..आज उनको एहसास हुआ की पूरा देश उनके खिलाफ है. राहुल ने पूरी दुनिया में देश की फजीहत कराई. मोदी जी को गाली देते-देते देश को गाली देने लगे. गांव की कहावत है ना 100 जूते भी खाया और प्याज भी खाएं.'

पीओके हमारा है, नेहरू की गलतियों के कारण हमसे चला गया

पीओके हमारा है यह नेहरू की गलतियों कारण से पीओके हम से चला गया. पीओके हमारा, अक्साई चिन भी हमारा, हमारे गृह मंत्री ने कहा था सदन के अंदर. जान दे देंगे...क्या बात करते हो. यह जज्बा है राष्ट्र के प्रति समर्पण का. हमने नहीं कहा कि कंकड़ है. यह अक्षय है, लोहिया ने कहा था आपने क्यों दे दिया? नेहरू ने कहा था कि एक कंकड़ है, हम कंकड़ नहीं मानते हैं. भारत माता का मस्तक मानते हैं.

क्‍या भारत से युद्ध चाहता है पाकिस्तान? जानिए LoC पर वह क्‍या हिमाकत कर रहा है...

गिरिराज सिंह ने कहा, 'चाइना से जो हार हुई या जो भी हुआ पूरा देश जानता है नेहरू की नीतियों कारण हमारे जवान बड़े ही जांबाज़ है हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर के बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दिया लेकिन आज का भारत नया भारत है और ठीक ही कहा है आज देश का प्रधानमंत्री देश के मिजाज के साथ खड़ा है दुनिया में हमारी पहचान है. हम किसी से डरने वाले नहीं है. ना ये 1962 है, यह 2019 है इसमें पंडित नेहरू से देश के प्रधानमंत्री नहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस्पेस पर भी अपनी ताकत बनाता है और जमीन पर भी अपनी ताकत बनाता है और न्यूक्लियर पावर को भी अपने हाथ में रखता है.'

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीटर जम्मू कश्मीर के मसले पर अपनी असहमति को दरकिनार किया है. उन्‍होंने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है. साथ ही उन्‍होंने इस मामले पर पाकिस्‍तान या किसी अन्‍य मुल्‍क के हस्‍तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं बताई है. वहीं, आतंकवाद के समर्थक पाकिस्‍तान को भी उन्‍होंने लताड़ा है. राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्‍यम से यह बात कही.

LoC पर पाकिस्तान ने 100 SSG कमांडो तैनात किए, भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट

राहुल गांधी ने बुधवार सुबह ट्वीट कर कहा, 'मैं इस सरकार से असहमत हूं.. कई मुद्दों पर. लेकिन, मैं यह पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी देश के लिए कोई जगह नहीं है.

There is violence in Jammu & Kashmir. There is violence because it is instigated and supported by Pakistan which is known to be the prime supporter of terrorism across the world.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2019