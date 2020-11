Bihar Election Second Phase Voting Live: राज्यपाल फागू चौहान-सुशील मोदी ने डाले वोट, जनता से की मतदान की अपील

3 नवम्बर 2020, 07:39 बजे

बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के दीघा के सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने कहा, 'मैं लोगों से बड़ी संख्या में चुनाव में भाग लेने की अपील करता हूं. मुझे उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में अधिक होगा.'

Bihar: Governor Phagu Chauhan cast his vote for 2nd phase of #BiharElections, at the polling booth at government school in Digha, Patna. He says, "I appeal to the people to participate in election in large numbers. I hope that voting percentage will be more than previous time." pic.twitter.com/6HsmpS4aUj

— ANI (@ANI) November 3, 2020