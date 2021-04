बिहार में Oxygen प्लांट के बाहर खाली सिलेंडर के साथ लंबी कतार, लोग घंटों कर रहे हैं इंतजार

Patna: बिहार में कोरोना का कहर जारी है. इस बीच बिहार की राजधानी पटना में ऑक्सीजन (Oxygen) जनरेशन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग रही है. कोविड मरीजों के परिजन ऑक्सीजन लेने के लिए यहां लाइन में घंटों इंतजार कर रहे हैं. खाली सिलेंडर लेकर लाइन में लगे लोगों की लंबी कतार पटना में कई जगहों पर दिख रही है.

ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की मांग काफी अधिक बढ़ गई है. ऐसे में प्लांट के कर्मचारियों का कहना है कि लोगों की ऑक्सीजन की मांग को वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं. हर रोज काफी सारे लोगों को खाली हाथ बिना ऑक्सीजन के प्लांट से लौटाया जा रहा है.

Bihar: Family members of #COVID19 patients were seen waiting for oxygen outside oxygen generation plants in Patna.

"There is a huge demand for oxygen. We are unable to fulfil the demand & are forced to turn away people," says an employee of an oxygen plant. pic.twitter.com/jiP3ZaetSf

— ANI (@ANI) April 27, 2021