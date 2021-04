तेजस्वी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, ट्वीट कर मुख्यमंत्री से पूछे 6 सवाल

Patna: बिहार में कोरोना का कहर जारी है. वहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन (Oxygen), बेड व दवा को लेकर बिहार विपक्ष के नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि माननीय सीएम नीतीश कुमार (Nitish kumar) जी महामारी के इस समय में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सरकार के साथ है.

यदि सरकार को किसी तरह से मदद चाहिए तो हमारी पार्टी हर तरह से हर संभव सरकार को मदद करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी के लोग राज्य में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन सरकारी व्यवस्था आपके हाथ में है.

Why the ventilators procured last year not operational?

Where is the oxygen stock?

Where is the capacity building of Hospitals promised last year?

Where have your claims disappeared?

Where is the State machinery, officials?

Why officials not responding to public representatives?

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 26, 2021