रमजान से पहले नीतीश सरकार ने दिया मुस्लिम कर्मचारियों को तोहफा, BJP ने रखी ये मांग

पटना : रमजान का महीना आनेवाला है, इससे ठीक पहले बिहार के मुस्लिम कर्मचारियों को नीतीश सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है. जिसपर अब सियासत तेज हो गई है. दरअसल रमजान के मद्देनजर बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने के लिए आदेश जारी कर कहा है कि वह अपने नीयत समय से एक घंटे पहले कार्यालय आएं और अपने निर्धारित कार्यालय के समय से एक घंटे पहले कार्यालय को छोड़ सकते हैं. इसको लेकर राज्य सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है.

Bihar government has granted permission to Muslim employees and officials to come to the office one hour before the scheduled time and leave the office one hour before the scheduled time during the month of Ramzan: State General Administration Department pic.twitter.com/7oEL46fRhH

