झारखंड सरकार को गिराने की योजना बना रहे थे असम CM हिमंता? BJP बोली-फर्जी हैं आरोप

रांची: झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों के पश्चिम बंगाल में पकड़े जाने के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है. कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल के आरोप को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खारिज करते हुए कहा है कि झारखंड में फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है.

शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, झारखंड में फर्जी एफआईआर की गई. तथाकथित एफआईआर ऐसी लग रही है जैसे कांग्रेस ओटावियो क्वात्रोची को बोफोर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कह रही है.'

Fake FIR in #Jharkhand.

The so-called FIR looks like @INCIndia asking Ottavio Quattrocchi to file a case against Bofors. https://t.co/WMDHtxrAzA

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 2, 2022