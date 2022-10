Bihar: ललन सिंह के करीबी बिल्डर गब्बू सिंह पर कार्रवाई, 31 जगहों पर एक साथ चल रही IT रेड

IT Raid on Gabbu Singh House: बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और एक बार फिर आयकर विभाग में जेडीयू नेता और बिल्डर गब्बू सिंह (Builder Gabbu Singh) के घर पर आयकार विभाग ने छापा (IT Raid) मारा है. बता दें कि गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) के करीबी माने जाते हैं और कारोबारी होने के साथ ही उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है.

गब्बू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

बिल्डर गब्बू सिंह (Builder Gabbu Singh) के लगभग 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी (IT Raid) चल रही है. आयकर विभाग की यह छापेमारी गब्बू सिंह के ठिकानों के साथ साथ उनके स्टाफ के अलग-अलग ठिकानों पर भी चल रही है. बता दें कि गब्ब सिंह का घर पटना के शिवपुरी इलाके में है और यह छापेमारी देर शाम तक चल सकती है.

झारखंड आयकर विभाग की टीम भी पहुंची

आयकर विभाग की टीम शुक्रवार सुबह ही गब्बू सिंह (Gabbu Singh) के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंच गई थी और अभी तक छापेमारी जारी है. बताया जा रहा है कि छापेमारी में बिहार के अलावा झारखंड आयकर विभाग की टीम भी पहुंची है और जांच कर रही है. हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है.

जेडीयू अध्यक्ष के करीबी हैं गब्बू सिंह

बिल्डर गब्बू सिंह (Builder Gabbu Singh) बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) के करीबी माने जाते हैं और खुद भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं. हालांकि, अभी तक छापेमारी को लेकर गब्ब सिंह या अन्य किसी जेडीयू नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. यहां तक की ललन सिंह के करीबी होने की बात पर भी अभी तक ललन सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

