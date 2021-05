कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार की आलोचना पर JP Nadda का पलटवार, Sonia Gandhi को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC Meeting) की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने पलटवार किया है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाल के बयानों की निंदा की है.

चिट्ठी में जेपी नड्डा (JP Nadda) ने सोनिया गांधी से कहा, 'आज के समय में कांग्रेस (Congress) के आचरण दुखी करने वाले हैं, लेकिन मैं आश्चर्य नहीं हुआ. आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत को पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा फैलाई जा रही नकारात्मकता से ग्रहण लग जाता है.'

Saddened but not surprised by conduct of Congress during these times. While there are a few members of your party doing commendable work in helping people, their hardwork gets eclipsed by negativity spread by senior members of the party: BJP chief writes to Congress interim chief pic.twitter.com/nLwVPr5R7y

चिट्ठी में जेपी नड्डा (JP Nadda) ने आगे लिखा, 'हर कोई चाहता है कि आज के समय में जब भारत अत्यंत साहस के साथ कोविड-19 (Covid-19) से लड़ रहा है तो कांग्रेस के शीर्ष नेता लोगों को गुमराह करना. झूठी दहशत फैलाना और यहां तक कि अपने विचारों का सिर्फ राजनीतिक विचारों के आधार पर विरोधाभास करना बंद कर दें.'

जेपी नड्डा (JP Nadda) ने आगे कहा, 'बीजेपी / एनडीए के सरकार वाली राज्य सरकारों ने गरीबों और वंचितों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है. मुझे यकीन है कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी गरीबों के लिए सोचेंगीं. क्या वे भी मुफ्त वैक्सीन देने के फैसले में साथ आ सकते हैं.'

States with BJP/NDA govt have announced resolve to help the poor & underprivileged by providing vaccines for free. I'm sure that Congress govts in various states also feel strongly for the poor. Can they also come out with similar decision to provide vaccines for free: BJP chief

