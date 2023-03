Bansuri Swaraj: सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को भाजपा ने दिया अहम पद, अब निभाएंगी ये बड़ी जिम्मेदारी

दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने राज्य इकाई में अपनी पहली नियुक्ति में पार्टी के पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बांसुरी स्वराज को कानूनी प्रकोष्ठ का सह-संयोजक नियुक्त किया. शुक्रवार को जारी एक पत्र में सचदेवा ने कहा कि स्वराज की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उम्मीद है कि वह भाजपा को मजबूत करेंगी.

बांसुरी स्वराज ने कहा कि वह एक योग्य वकील हैं और पहले भी कानूनी मामलों में पार्टी की मदद करती रही हैं. उन्होंने कहा, 'बात बस इतनी है कि मुझे औपचारिक रूप से दिल्ली भाजपा के कानूनी विभाग के सह-संयोजक के रूप में अधिक सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया गया है.'

I am grateful to the Hon'ble PM @narendramodi ji, @AmitShah ji, @JPNadda ji, @blsanthosh ji, @Virend_Sachdeva ji, @BJP4Delhi and @BJP4India for giving me this opportunity to serve the party as the state co-convenor of the Bharatiya Janata Party Delhi State Legal Cell. pic.twitter.com/ItS4to99hn

— Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) March 26, 2023