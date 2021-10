मुंबई ड्रग्स केस में बयानबाजी पड़ी भारी, BJP नेता ने नवाब मलिक पर ठोका 100 करोड़ का केस

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार के मंत्री और एनसीपी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. बीजेपी नेता मोहित कंबोज का कहना है कि नवाब मलिक ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगाए हैं.

मोहित कंबोज ने ट्वीट किया, 'मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर आधारहीन आरोप लगाने के लिए मैंने मुंबई हाई कोर्ट में मियां नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ का डैमेज सूट फाइल किया है.'

2nd Case : Today I Have Filled Damages Suit Against मियाँ Nawab Mallik For 100 Crores in High Court Mumbai For Putting Baseless Allegations Against Me and My Family ! pic.twitter.com/6Ck7XuWXpP — Mohit Bharatiya ( Mohit Kamboj ) (@mohitbharatiya_) October 30, 2021