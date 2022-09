WATCH: गाय लेकर विधानसभा पहुंचे थे बीजेपी विधायक, फिर जो हुआ वो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल

Rajasthan News: गायों में तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी की तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार का ध्यान खींचने के लिए बीजेपी के एक विधायक सोमवार को राजस्थान विधानसभा में गाय लेकर पहुंच गए. हालांकि उनका यह प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि विधानसभा के बाहर विधायक जब मीडिया को बयान दे रहे थे तभी गाय रस्सी छुड़ाकर भाग गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो में, भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत को विधानसभा के बाहर वायरल बीमारी के बारे में पत्रकारों से बात करते और उसी दौरान गाय को मौके से भागते देखा जा सकता है. संभवतः अत्यधिक शोर और वहां मौजूद भीड़ के कारण गाय भाग खड़ी हुई जिसके बाद विधायक के समर्थक गाय को पकड़ते नजर आते हैं.

BJP MLA from Rajashthan reached assembly with a cow but the cow refused to participate in BJP's cow politics and ran away! pic.twitter.com/QiFuUFvz3F

— Elizabeth (@Elizatweetz) September 20, 2022