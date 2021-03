खंडवा के BJP सांसद Nand Kumar Chauhan का दिल्ली में निधन, 11 जनवरी को कोविड-19 से हुए थे संक्रमित

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान (Nand Kumar Singh Chauhan) का निधन हो गया है. उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) में सोमवार देर रात अंतिम सांस ली. नंदकुमार चौहान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. इस दौरान वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित हो गए थे.

नंदकुमार सिंह चौहान पिछले लगभग 1 महीने से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे. 11 जनवरी को कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने के बाद उन्हें भोपाल के अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन ज्यादा सीरियस होने की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था.

BJP MP from Khandwa, Nand Kumar Singh Chauhan passed away in Medanta Hospital, Delhi-NCR last night. He had tested positive for #COVID19 and was undergoing treatment here.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक जताया और ट्वीट कर कहा, 'खंडवा से लोक सभा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान जी के निधन से दुखी हूं. मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्यवाही, संगठनात्मक कौशल और प्रयासों में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा. उनके परिवार के प्रति संवेदना. ओम शांति.'

Saddened by the demise of Lok Sabha MP from Khandwa Shri Nandkumar Singh Chauhan Ji. He will be remembered for his contributions to Parliamentary proceedings, organisational skills and efforts to strengthen the BJP across Madhya Pradesh. Condolences to his family. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2021