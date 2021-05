TOOLKIT पर BJP ने कहा- पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश, कांग्रेस ने टूलकिट को बताया नकली

नई दिल्‍ली: बीजेपी (BJP) के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कांग्रेस की 'टूलकिट' शेयर की है. इसे लेकर उन्‍होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का Toolkit चल रहा है और वे महामारी के इस समय में भी राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर से किसी न किसी तरह फायदा उठाया जाए. इसके अलावा पात्रा ने 'इंडियन स्‍ट्रेन' और 'मोदी स्‍ट्रेन' जैसे शब्‍दों के इस्‍तेमाल को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

संबित पात्रा ने कहा, 'कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपनी टूल किट में यह मान लिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर संकट का सामना अच्‍छे से किया है. अब वह सोच रही है कि कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर (Second Wave) आई है, उससे कैसे फायदा उठाया जाए. कैसे विदेशी पत्रिकाओं में पीएम मोदी की छवि को धूमिल कीजिए. इसलिए वे शवों और दाह संस्‍कारों की फोटो को मैग्‍नीफाई (बढ़ाकर) दिखा रहे हैं. उन्‍होंने यह सब करने के लिए अपनी टूल किट में लिखा है.'

यह भी पढ़ें: PM Modi ने देश के 46 DM से की बात, Corona से जंग में कंटेनमेंट जोन और एग्रेसिव टेस्टिंग को बताया सबसे बड़ा हथियार

प्रवक्‍ता ने आगे कहा, 'भारत में मिले स्‍ट्रेन को इंडियन स्‍ट्रेन या मोदी स्‍ट्रेन बोलना बहुत दुखद है. डब्‍ल्‍यूएचओ ने भी मना कर दिया है कि इसे इंडियन स्‍ट्रेन नहीं कहना है, बल्कि इसे इसके वैज्ञानिक नाम से संबोधित करना है. कांग्रेस कुंभ मेले को बदनाम कर रही है लेकिन ईद के लिए कुछ नहीं कह रही है. यह कांग्रेस की 'Vulture Politics' है.

वहीं कांग्रेस के प्रवक्‍ता राजीव गौड़ा (Rajeev Gowda) ने इस मसले पर कहा, ' भाजपा COVID-19 कुप्रबंधन पर एक नकली टूलकिट का प्रचार कर रही है और बता रही है कि इसे AICC के रिसर्च डिपार्टमेंट ने बनाया है. हम बीजेपी के अध्‍यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्‍ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी करने के लिए एफआईआर दर्ज करा रहे हैं. जब हमारा देश COVID से तबाह हो रहा है, उस समय राहत देने की बजाय बीजेपी बेशर्मी से जालसाजी कर रही है. '

बता दें कि बीजेपी प्रवक्‍ता ने ट्वीट कर एक टूल किट शेयर की है और इसे कांग्रेस की टूल किट बताया है. इस टूल किट में कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के लिए कई कदम उठाने के लिए कहा गया है.

Disgusting to say the least ..Rahul Gandhi wanting to use this opportunity of Pandemic to destroy the image of PM Modi.

Congress workers instructed to call the mutant strain as “Modi strain”

No stone left unturned to scar the name of India with the help of Foreign Journalists!! pic.twitter.com/i1ykMB00MA

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 18, 2021