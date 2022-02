असम: अपने ट्वीट में ये लिखकर घिरे राहुल गांधी, BJP दर्ज कराएगी राजद्रोह के 1000 मामले

नई दिल्ली: कमान से निकला तीर और जुबान से निकले बोल फिर नहीं लौटते हैं. इस कहावत का हवाला देते हुए शिक्षक और बड़े-बुजुर्ग सोच समझकर बोलने की हिदायद देते हैं. इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में शायद इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है. यही वजह है कि राजनेताओं के ट्वीट अक्सर भावनाओं को आहत करने के मामले में विवाद की वजह बन जाते हैं. ताजा मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gabdhi) अपने एक ट्वीट की वजह से विवादों में है.

दरअसल राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार समेत बीजेपी (BJP) पर निशाना साध रहे थे. लेकिन अब वह खुद उस पर घिरते नजर आ रहे हैं. उनके उसी ट्वीट के लिए उनके खिलाफ आज असम (Assam) में बीजेपी द्वारा कम से कम एक हजार राजद्रोह (Sedition) के मामले दर्ज किए जाएंगे.

राहुल गांधी ने अपने उस ट्वीट में भारत की ताकत और खूबसूरती को बयां करने की कोशिश की थी लेकिन उसमें पूर्वोत्तर को शामिल करना भूल गए. राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट किया था. 'हमारे भारतीय संघ में शक्ति है. हमारी संस्कृतियों का संघ. विविधता का संघ. भाषाओं का संघ. हमारे लोगों का संघ. हमारे राज्यों का संघ. कश्मीर से केरल तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक. भारत अपने सभी स्वरूपों में सुंदर है. भारत की भावना का अपमान मत करो.'

At least a thousand sedition cases will be lodged by BJP in Assam tomorrow against Congress leader Rahul Gandhi for his tweet saying "India exists from Gujarat to Bengal" thereby conceding to Chinese demand of Arunachal Pradesh: Sources pic.twitter.com/f8zWDmpiK0

— ANI (@ANI) February 13, 2022