Bengal: बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप; केस दर्ज

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के चुनावी नतीजों के बाद से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं पर एक बीजेपी (BJP) कार्यकर्ता की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) का आरोप लगा है. बीजेपी नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है.

अमित मालवीय (Amit Malviya) ने ट्वीट कर कहा, 'बंगाल के बगनान में भाजपा कार्यकर्ता की 34 वर्षीय पत्नी को कुतुबुद्दीन मलिक और अन्य के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बांधकर बेरहमी से गैंगरेप किया. स्थानीय पुलिस ने शुरू में उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और मामले को हल्का करना चाहती थी. टीएमसी विरोधियों को चुप कराने के लिए रेप को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है.'

34 year old wife of a BJP worker tied and brutally gangraped by TMC workers led by Kutubuddin Mallik and others in Bengal’s Bagnan.

Local police initially refused to even file her complaint and wanted to dilute the case.

TMC is using rape as a political tool to silence opponents. pic.twitter.com/pcr471ygyt

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 9, 2021