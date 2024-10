Gurnam Singh Charuni:'हमने माहौल बनाया, किसान आंदोलन को भुना नहीं पाई कांग्रेस', हुड्डा पर भड़के चढ़ूनी; बताया मूर्ख

Gurnam Singh Charuni on Haryana Result 2024: पंजाब- हरियाणा में लगातार चल रहे किसान आंदोलन पर बीजेपी जो आरोप लगाती आ रही थी, उस पर अब खुद आंदोलनकारी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने ने मुहर लगा दी है. हरियाणा के किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि किसानों ने लगातार आंदोलन करके कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाया लेकिन पार्टी इस आंदोलन को भुना नहीं पाई. उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया और राहुल गांधी से अपील की कि उन्हें असेंबली में विपक्ष का नेता न बनाया जाए.

'किसान आंदोलन का फायदा नहीं ले पाई कांग्रेस'

हरियाणा असेंबली चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद यह वाकया सामने आया है. चुनाव में कांग्रेस की हार से उखड़े हुए बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान संगठनों ने लगातार विरोध- प्रदर्शन करके कांग्रेस के फेवर में माहौल तैयार किया था. लेकिन पार्टी इसका फायदा नहीं ले पाई. इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं.

भूपेन्द्र हुड्डा बिल्कुल मूर्ख हैं- गुरनाम सिंह चढ़ूनी

भूपिंद्र हुड्डा पर बरसते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, मैं मानता हूं कि भूपेन्द्र हुड्डा बिल्कुल मूर्ख हैं. हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना, वो हमने बनाया, किसानों ने बनाया....कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि हुड्डा ने कोई समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने राज्य में सब कुछ उन पर छोड़ दिया. अगर हुड्डा को मनमानी नहीं करने दी गई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे.

Kurukshetra, Haryana: Bhartiya Kisan Union President, Gurnam Singh Charuni says, "I believe that Bhupinder Hooda is quite foolish. The atmosphere created in Haryana in favor of the Congress was made by us...The biggest reason for the Congress's defeat, is that he did not make any… pic.twitter.com/WRNHmAr1Tw

— IANS (@ians_india) October 13, 2024