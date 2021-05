महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय में बम की सूचना, मुंबई पुलिस के डॉग स्कवाड ने शुरू की चेकिंग

मुंबई: महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय भवन में बम मिलने की सूचना पर मुंबई पुलिस के बम (Bomb) स्कवाड ने बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर दी है. पहली नजर में इसे झूठी कॉल माना जा रहा है लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं.

Bomb Detection and Disposal Squad doing checking at Maharashtra Legislature Secretariat after a call at control room saying bomb placed in. Prima facie, it seems to be a hoax call. Further inquiry is being conducted: Mumbai Police pic.twitter.com/ztv7sr0nID

— ANI (@ANI) May 30, 2021