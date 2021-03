England के Exeter शहर में फटा World War 2 का महाविनाशक बम, देखिए Viral Video

लंदन: विश्वयुद्ध (World War) से मची तबाही की गूंज 81 साल बाद भी सुनाई दे रही है. ब्रिटेन (Britain) की राजधानी लंदन (London) के एक्सेटर (Exeter) शहर में 900 किलोग्राम का बम स्पॉट किया गया था. इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो जांच में यह दूसरे विश्व युद्ध (World War 2) का महाविनाशक बम निकला. इसे डिफ्यूज (Diffuse) कराने के लिए पूरा शहर ही खाली करवाना पड़ गया. बम धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

एक्सेटर (Exeter) शहर के एक रिहायशी इलाके में बम होने की सूचना मिली थी. यह बम शुक्रवार को एक्सेटर यूनिवर्सटी (Exeter University) के कंपाउंड में देखा गया था. इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड (Bomb Disposal Squad) और पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया था. यूनिवर्सिटी के 1400 छात्रों समेत ग्लेनथोर्न (Glenthorne Road) रोड के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 2600 घरों के निवासियों को वह एरिया खाली करने का निर्देश दे दिया गया था. देखिए वायरल वीडियो (Viral Video).

We’ve spent the last 2 days in Exeter supporting the huge multi-agency operation for an unexploded WW2 bomb. This is from the drone the moment it was detonated...

(the 2nd clip is thermal imaging)#exeter @BBCNews @SkyNews @DevonLiveNews @DC_Police @BBCSpotlight @itvwestcountry pic.twitter.com/LECX9foVTy

— Devon & Cornwall and Dorset Police Drones (@PoliceDrones) February 28, 2021