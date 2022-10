Cadbury चॉकलेट में गोमांस और हलाल सर्टिफाइड जिलेटिन होने का दावा, ये है सच्चाई

Boycott Cadbury: कैडबरी (Cadbury) के खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है. दावा किया जा रहा है कि कैडबरी के प्रोडक्ट्स को बनाने में हलाल (Halal) सर्टिफाइड जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो गोमांस (Beef) से मिलता है. बता दें कि ट्विटर पर #BoycottCadbury ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स प्रोडक्ट बनाने के दौरान गोमांस का इस्तेमाल करने के लिए कैडबरी और उसके प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या सच में कैडबरी के प्रोडक्ट्स को बनाते समय उसमें गोमांस से बना हलाल सर्टिफाइड जिलेटिन का इस्तेमाल होता है.

कैडबरी प्रोडक्ट्स में गोमांस होने का दावा

बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में भी कैडबरी के प्रोडक्ट्स को लेकर यही दावा खूब वायरल हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल एक स्‍क्रीनशॉट में कैडबरी का हवाला देते हुए कहा गया था, 'कृपया ध्यान दें, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट में जिलेटिन होता है तो वह हलाल सर्टिफाइड होता है और गोमांस से प्राप्त होता है.'

वायरल हो रहा ये स्क्रीनशॉट

ट्विटर पर कैडबरी प्रोडक्ट्स से जुड़ा स्कीनशॉट शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि कैडबरी का हर प्रोडक्ट हलाला सर्टिफाइड है.

वहीं, एक अन्य ट्विटर यूजर ने दावा किया कि कैडबरी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड और बीफ से प्राप्त जिलेटिन से बने होते हैं. कैडबरी को ना कहें.

Cadbury products are halal certified and gelatine derived from beef.

