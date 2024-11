Kolkata Rape Case: 'मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूं', ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में कोर्ट ने तय किए आरोप तो बिलबिलाया 'हैवान'

RG Kar Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके खइलाफ भारतीय न्याय संहिता की घारा 103(1), 64 और 66 ते तहत आरोप तय किए गए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा 11 नवंबर से शुरू होगा. लेकिन कोर्ट ले जाते वक्त संजय रॉय ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए दावा किया कि उसे ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में फंसाया जा रहा है. सियालदह कोर्ट से जब संजय रॉय को बाहर लाया गया तब उसने कहा, 'मुझे फंसाया जा रहा है. मैंने जज को बताया कि मैं बेकसूर हूं लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी.'

VIDEO | RG Kar rape-murder case: "I have been framed. I told the judge that I am innocent but they did not listen to me," says accused Sanjay Roy while being taken out of Sealdah court.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/iEKuZdGt4r

— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2024