ब्रिटिश प्रोफेसर ने इडली को बताया ‘बोरिंग’ तो शशि थरूर ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली: इडली (Idlis) को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर शुरू हुई बहस उस वक्त और रोचक हो गई जब शशि थरूर (Shashi Tharoor) भी उसमें शामिल हो गए. थरूर ने अपने अंदाज में इडली को बोरिंग करार देने वाले ब्रिटिश प्रोफेसर को जमकर सुनाया. थरूर का यह अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

दरअसल, हुआ यूं कि ट्विटर पर इस सवाल के जवाब में कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आता कि लोग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं, ब्रिटिश प्रोफेसर और भारत-ब्रिटेन अध्ययन के विशेषज्ञ एडवर्ड एंडरसन (Edward Anderson) ने इडली को सबसे बोरिंग फूड बताया.

नागवार गुजरा ट्वीट

एंडरसन का यह ट्वीट दक्षिण भारतीय खाने के शौकीन लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हालांकि, एंडरसन ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें दूसरी साउथ इंडियन (South Indian) डिश पसंद हैं. उन्होंने लिखा, ‘इससे पहले कि पूरे दक्षिण भारत के लोग मुझ पर हमला बोलें, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे डोसा और अप्पम सहित लगभग सभी दक्षिण भारतीय व्यंजन पसंद हैं, लेकिन इडली मेरे गले से नीचे नहीं उतरती’. मगर उनकी इस सफाई का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ. वे लगातार एंडरसन को निशाना बनाते रहे. इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर (Ishan Tharoor) भी शामिल थे.

पिता-पुत्र ने बोला हमला

ईशान ने एंडरसन को जवाब देते हुए लिखा, ‘मुझे लगता है कि मैंने ट्विटर पर सबसे अपमानजनक विचार देखा है’. इसके बाद शशि थरूर भी शब्दों की जंग में शामिल हो गए. उन्होंने अपने बेटे के ट्वीट के रिप्लाई में लिखा, ‘हां, मेरे बेटे, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में चुनौती दी जाती है. सभ्यता हासिल करना कठिन है. क्रिकेट का आनंद लें, ऊटमथुलाल हर नश्वर को नहीं दिया जाता है. इस गरीब आदमी पर दया करो, क्योंकि वह कभी नहीं जान सकता कि जीवन क्या हो सकता है’.

Yes, my son, there are some who are truly challenged in this world. Civilisation is hard to acquire: the taste & refinement to appreciate idlis, enjoy cricket, or watch ottamthullal is not given to every mortal. Take pity on this poor man, for he may never know what Life can be. https://t.co/M0rEfAU3V3

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 7, 2020