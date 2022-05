Pakistani Drone In Jammu: जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन का पता चलने के बाद BSF की गोलीबारी

Pakistani Drone Was Detected: जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन का पता चलने के बाद बीएसएफ (BSF) के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की और 8 राउंड फायरिंग (Firing) की, जिसके कारण वह तुरंत वापस लौट गया.