Bulldozer Action: फर्नीचर कारोबारी के घर बुलडोजर चलावाना SDM को पड़ा महंगा, लिया गया ये एक्शन

Bilari SDM Ghanshyam verma news: मुरादाबाद (Moradabad) जिले के बिलारी निवासी एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फर्नीचर का बकाया दो लाख 67 हजार रुपये मांगने पर उप-जिलाधिकारी (SDM) ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया. मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने शनिवार की शाम एसडीएम बिलारी के पद से हटा कर घनश्याम वर्मा को जिला मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया है. इस केस की शिकायत मिलते ही जिले के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है.

मंडलायुक्त का बयान

मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा, ‘मेरे पास 11 जुलाई को शिकायत आई थी और इसमें मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि घटना की जांच करके मुझे सूचित करें. जिलाधिकारी को यह भी स्पष्ट किया गया है कि जांच एडीएम (अपर जिलाधिकारी) स्‍तर के अधिकारी से कराया जाए. जिलाधिकारी ने एडीएम (Administration) को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस केस के जांच अधिकारी ने अपनी जांच शुरू कर दी है. आज-कल में रिपोर्ट मिल जाएगी. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.’

Moradabad, UP | Bulldozer razes a wall of a furniture trader's house at the behest of SDM Ghanshyam Verma, after the trader allegedly asked the latter to pay for goods that he had purchased from him. pic.twitter.com/nW69UAOUva

