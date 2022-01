Bulli Bai App केस हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, BJP नेता राम कदम ने लगाए कई आरोप

मुंबई: बुल्ली बाई ऐप केस (Bulli Bai App Case) में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के कमिश्नर हेमंत नगराले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले को हिंदू समाज के खिलाफ हुई एक साजिश बताया है. महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) नेता रामकदम (Ram Kadam) ने कहा है कि कुछ लोगों ने इसके जरिए हिंदु समाज (Hindu Community) को बदनाम करने की कोशिश की थी ऐसे में क्या ऐसे लोग अपने बयान के लिए मांफी मांगेगे?

'बुल्‍ली बाई' मामले में उत्तराखंड से कल युवती की गिरफ्तारी होने के बाद एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है. जिसके बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागरले (CP Hemant Nagrale) की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुलिस ने कई खुलासे किए हैं. दूसरी ओर इस मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

मुंबई के सीपी ने कहा, 'इस मामले में तीन दिनों की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, अभी भी काफी कुछ इंवेस्टिगेट करना बाकी है. इंटेरनेट पर बुली बाई ऐप बनाई गई. इसके बाद इस App पर कुछ सम्मानीय महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की जाती थीं. 31 दिसंबर को ये App चर्चा में आया. तब कई फोटो डाऊनलोड होने के बाद वायरल हुए थे. बुल्ली बाई के ट्विटर हैंडल से इसकी वेबसाइट का प्रचार हो रहा था. इस मामले में इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के स्टूडेंट विशाल कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है. अभी तक तीन आरोपी पकड़े गए हैं. विशाल कुमार झा, दूसरी श्वेता सिंह जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया. वहीं तीसरा आरोपी अभी तक उत्तराखंड में है, जिसे जल्द यहां लाया जाएगा.'

Three people have been arrested in the 'Bulli Bai' app case, including Vishal Kumar Jha and Shweta Singh. The third accused is Shweta's friend. Some more people could be involved in this matter: Mumbai Police Commissioner Hemant Nagrale pic.twitter.com/rAq3eN4FDv

— ANI (@ANI) January 5, 2022