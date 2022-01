Tamil Nadu: बाप ने बेटे को बचाने के लिए किया कुछ ऐसा, मेडिकल जगत में बना एशिया का पहला केस

Father donates Small Intestine for 4yr old son, both safe: डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को 2 दिन तक उल्टियां हुईं तो घरवालों ने सोचा कि ऐसा पेट के किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ होगा. लेकिन वो उस वक्त हैरान होने के साथ डर गए जब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है.