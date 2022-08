'सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, अफसरों को सिर्फ यस सर कहना है,' नागपुर में नौकरशाहों पर बरसे Nitin Gadkari

Nitin Gadkari Attacks Bureaucracy: केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने नागपुर में मंगलवार को नौकरशाही पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार आपके (ब्यूरोक्रेट्स) मुताबिक काम नहीं करेगी, आप मंत्रियों के हिसाब से काम करेंगे. नितिन गडकरी आदिवासी विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर में थे. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा अफसरों से कहता हूं कि सरकार आपके कहने के मुताबिक काम नहीं करेगी, आपको सिर्फ 'जी सर' कहना है. आपको वही लागू करना है, जो हम (मंत्री) कह रहे हैं. सरकार हमारे मुताबिक चलेगी.'

महात्मा गांधी की बात का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'बापू कहते थे कि गरीबों की भलाई करने में कोई कानून आड़े नहीं आ सकता. मैं जानता हूं कि गरीबों की भलाई के लिए काम करने में कोई कानून आड़े नहीं आएगा. लेकिन अगर ऐसा कोई कानून आड़े आता है तो उसे तोड़ने में 10 बार भी हिचकना नहीं चाहिए.'

Maharashtra | I know that no law comes in the way of the welfare of the poor, if such a law has to be broken even 10 times, we should not hesitate, this is what Mahatma Gandhi said: Union Minister Nitin Gadkari in Nagpur (09.08) pic.twitter.com/EiIyYxHzVZ

— ANI (@ANI) August 10, 2022