'हिंदुओ को मारकर पैगंबर के अपमान का बदला लेने का एलान', आतंकी संगठन की धमकी भरी चिट्ठी

Nupur Sharma Row: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है. पैंगबर मोहम्मद को तथाकथित अपमानित करने वाले बयान के बाद कई आतंकी संगठन धमकी भी दे चुके हैं. इन धमकियों में अब आतंकी संगठन अलकायदा का भी नाम जुड़ गया है. अल कायदा की AQIS ने भारत मे आत्मघाती हमले कर बदला लेने की चेतावनी जारी की है.

आतंकवादी संगठन AQIS ने मीडिया को एक चिट्ठी जारी कर हिंदुओ की हत्या करने की चेतावनी दी है. चिट्ठी में लिखा गया है कि 'हम दुनिया के हर उस दुःसाहसी शख्स जो पैगंबर की गरिमा के खिलाफ बोलता है उसको आत्मघाती हमलों में मार गिराएंगे'. अलकायदा ने हिंदुओ को आतंकवादी बताते हुए उन्हें भारत पर कब्जा करने वाला बताया है. आतंकी संगठन ने खुद को पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ने वाला बताया है.

चिट्ठी में आगे लिखा है कि 'हम दूसरों से अपने नबियों के सम्मान के लिए लड़ने और मरने का आग्रह करेंगे, हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं और हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटकों को बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जो हमारे पैगंबर के अपमान करने की हिम्मत करते हैं.'

Al-Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS) has issued a communique threatening the "Hindutva terrorists occupying India" over an Indian TV segment in which a BJP party spokesperson encouraged mocking or insulting aspects of Islam, including the Prophet Mohammed.

