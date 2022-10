Aadhaar: क्या आधार के जरिए हो सकता है आपका बैंक अकाउंट हैक, सुरक्षा के लिए ये तरीका अपनाएं

Aadhaar News: आधार आज के दौर का सबसे अहम दस्तावेज है. बैंक से जुड़े काम हों या फिर सरकारी योजनाओं से जे काम हर जगह आधार जरूरी है. आधार को लेकर जहां लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है. हालांकि आधार से जुड़ी एक भ्रांति ऐसी है जो काफी प्रचलित है लेकिन पूरी तरह से गलत है. दरअसर कई लोगों का यह मानना कि आधार से बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है और फिर आसानी से आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं. लोगों में फैली इस भ्रांति का एक कारण यह हो सकता है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं. दूसरा कई जगह हमें अपना आधार नंबर देना होता है.

आधार जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या आधार के जरिए आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है या नहीं. UIDAI ने हाल ही में इसे लेकर ट्वीट किया था. UIDAI ने लिखा था, 'मात्र आधार नंबर की जानकारी से बैंक अकाउंट हैक नहीं हो सकता है.

यदि आप अपने आधार नंबर का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, तो आप VID या मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं, यह मान्य है और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है. आधार है तो विश्वास है.'

क्या है मास्क्ड आधार कार्ड?

-मास्क आधार में आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं.

-इसमें 12 अंकों की आधार नंबर के सिर्फ अंत के चार अंक ही दिखाई देते हैं. सुरक्षा के लिहाज से बाकि के आठ अंक छिपे होते हैं.

ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

-UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ' Do You Want a Masked Aadhaar' का विकल्प चुन सकते हैं.

-यहां आप जरूरी डिटेल भरकर मास्क्ड आधार डाउनलोड कर सकते हैं.

