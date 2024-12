लद्दाख में चीन को आंख दिखाएंगे छत्रपति शिवाजी, 14300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग लेक के किनारे लहराया परचम

Shivaji Statue At Pangong Lake: भारत की पूर्वी सीमा पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज का परचम लहराएगा. लद्दाख में पैंगोंग झील के तट पर, 14300 फीट की ऊंचाई पर शिवाजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई है. साथ में मराठा साम्राज्य का ध्‍वज है जो हिमालय की वादियों में जब लहराता है तो मानों 'छत्रपति' की मौजूदगी का अहसास कराता है. सेना के अनुसार, शिवाजी की यह प्रतिमा वीरता, दूरदर्शिता और अटूट न्याय का विशाल प्रतीक है.

सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक बयान में कहा, '26 दिसंबर 2024 को पैंगोंग त्सो के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया. वीरता, दूरदर्शिता और अटूट न्याय के इस विशाल प्रतीक का उद्घाटन फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला (SC, SM, VSM) और कर्नल ऑफ द मराठा लाइट इन्फैंट्री: फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा किया गया.'

#WATCH | Ladakh: On 26 Dec 2024, a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj was inaugurated on the banks of Pangong Tso at an altitude of 14,300 feet. The towering symbol of valour, vision and unwavering justice was inaugurated by Lt Gen Hitesh Bhalla, SC, SM, VSM, GOC Fire and Fury… pic.twitter.com/Kc06twlnnj

