VIDEO: चल रही थी दशहरे की झांकी, तेज रफ्तार कार ने 20 लोगों को कुचला

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बड़ी घटना सामने आई है. तेज रफ्तार एसयूवी ने दशहरे की झांकी में सामिल 20 लोगों को कुचल (Chhattisgarh SUV Crush Incident) दिया. घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

जानकारी के मुताबिक जसपुर (Jashpur) में पत्थलगांव के रायगढ़ रोड पर यह घटना हुई. लोग दशहरे की झांकी में शामिल हो रहे थे. तभी पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी लोगों को कुचलती हुई गुजर गई. बाद में लोगों ने पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया. लोगों ने गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत दो लोगों की की जमकर पिटाई की और गाड़ी में आग लगा दी.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को भीड़ के कब्जे से छुड़ाकर अपनी गिरफ्त में लिया. एसयूवी की जांच में उसके अंदर से बड़ी मात्रा में गांजा मिला. लोगों ने एक ASI पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है. सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

इस घटना के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, 'छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने बिना किसी उकसावे के हिंदू धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया. राज्य में हिंदुओं को टारगेट करने की यह दूसरी घटना है. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हालात संभालने के बजाय यूपी में गांधी परिवार को स्थापित करने में जुटे हैं.

A speeding vehicle runs over a Hindu religious procession in Jashpur, Chattisgarh, without any provocation whatsoever.

This is second such instance of communal profiling and assault on Hindus while CM @bhupeshbaghel is busy helping the Gandhi siblings find political ground in UP. pic.twitter.com/olheUNVPgG

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 15, 2021