Choke Throat by Chocolate: गले में चॉकलेट फंसने से तड़प उठा बच्चा, हो गई दर्दनाक मौत; जान लें ऐसी स्थिति में तुरंत बचाव के उपाय

Causes and Remedies of Choke Throat: तेलंगाना के वारंगल में गले में चॉकलेट फंसने से 8 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. आपके बच्चों के साथ कभी ऐसी घटना न हो, इसके लिए आपको कई उपाय तुरंत जानने की जरूरत है. ये उपाय आज हम आपको बताते हैं.