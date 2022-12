Tawang Clash: तवांग में चीन की बुजदिली पर उमर अब्दुल्ला को याद आए वाजपेयी, सरकार के लिए कह दी ये बात

Tawang Clash latest update: अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के समीप तवांग सेक्टर के यांग्त्से क्षेत्र में चीन के सैनिकों की घसुपैठ की नाकाम कोशिश पर विवाद बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है. विपक्ष ने केंद्र चीन की इस नापाक कोशिश को केंद्र की नाकामी बताया है. इस क्रम में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने दोनों देशों के खराब हो रहे रिश्ते पर केंद्र को घेरा.

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा

अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिश्ता स्थापित करने में नाकाम हैं. पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है. चीन के साथ भी बात बनती नहीं दिख रही. अभी तक लद्दाख में वो (चीनी सैनिक) पूरी तरह से वापिस नहीं गये और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथपाई हुई है.

अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद

उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने (अटल बिहारी वाजपेयी) कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं.. पड़ोसी नहीं. हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते लेकिन उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं. अब्दुल्ला ने कहा कि लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है. चीन की भी जिम्मेदारी बनती है की वो हमारे साथ अच्छा रिश्ता बनाए और इस तरह की हरकतों को बंद करे.

