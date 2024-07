सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या किया, कपिल सिब्बल बोल पड़े- बड़ी जल्दी में रहते हैं!

Kapil Sibal On CJI Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने बुधवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खूब तारीफ की. दरअसल, सीजेआई ने SC परिसर में एक 'बहु-सुविधा केंद्र' की शुरुआत की है. बुधवार को सीजेआई ने इसका उद्घाटन किया. सीजेआई की पहल पर जब मीडिया ने SCBA चीफ, सिब्बल से सवाल किया तो उन्होंने देश के सबसे बड़े जज की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े. सिब्बल ने कहा कि CJI हमेशा जल्दी में रहते हैं!

सिब्बल ने कहा, 'मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमेशा जल्दी में रहते हैं क्योंकि वे देश में कानूनी बिरादरी के साथ-साथ वादियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. हम उनकी गति पर आश्चर्यचकित हैं, जिस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं. इसलिए यह सुविधा केंद्र हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस देश के कानूनी बिरादरी के लिए किए गए विशाल कार्य और प्रतिबद्धता का एक उदाहरण मात्र है...'

#WATCH | Delhi: On the inauguration of ‘Multi-Facilitation Centre’, Kapil Sibal, Rajya Sabha MP and President of Supreme Court Bar Association says, "All I can say is that our present chief justice is constantly in a hurry because he wants to do something both for legal… https://t.co/RLr8TNhclj pic.twitter.com/BPVznk0Q9i

