देश में अलग तरह का है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने की विशिष्ट लक्षण की पहचान

नई दिल्ली: हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र ((CCMB)) के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना वायरस (coronavirus) में एक विशिष्ट लक्षण की पहचान की है, खासकर तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में. भारत में 41 फीसदी जीनोम अनुक्रम में मिले वायरस की आबादी के इस विशिष्ट समूह को उन्होंने 'क्लेड ए3आई' (Clade A3i) नाम दिया है.

सीसीएमबी ने ट्वीट किया, "भारत में सार्स-सीओवी2 के प्रसार के जीनोम अनुक्रम का एक नया पूर्वमुद्रण मिला है. नतीजे विषाणुओं की आबादी के एक खास समूह को दर्शाते हैं जो अब तक अचिन्हित था, भारत में यह काफी मात्रा में मौजूद है-जिसे क्लेड ए3आई कहा जाता है."

इसमें कहा गया, "ऐसा लगता है कि इस समूह की उत्पत्ति फरवरी 2020 में ट्रांसमिशन के दौरान हुई होगी और यह भारत में फैला होगा. सार्स सीओवी2 के भारत के सभी जीनोम नमूनों के 41 प्रतिशत नमूनों में इसकी पुष्टि हुई है और दुनियाभर की बात करें तो 3.2 प्रतिशत नमूनों में यह मिला है." सीसीएमबी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली एक लैब है.

This cluster seems to have originated from an outbreak in Feb 2020, and spread through India. This comprises of 41% of all SARS-CoV2 genomes from Indian samples, and 3.5% of global genomes submitted into public domain. (2/2)

