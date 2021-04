Aurangabad: 1 लाख रुपये किलो बिकने वाली Hop-Shoots सब्जी की खेती का दावा निकला झूठा, युवक हुआ अंडरग्राउंड

औरंगाबाद: कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हॉप-शूट्स (Hop-Shoots) नाम की एक सब्जी चर्चाओं में आई थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये थी. दावा किया जा रहा था कि इसे बिहार के औरंगाबाद शहर में स्पेशल खेती करके उगाया गया था. एक IAS अधिकारी ने भी इस खबर को ट्विटर पर शेयर किया था. हालांकि जब इसकी पड़ताल की गई तो ये दावा झूठा निकला.

ZEE NEWS के रिपोर्टर मनीष कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जाना कि ऐसी कोई जिले के कृषि महकमें में नहीं हो रही है. पड़ताल में पाया गया कि जिस गांव करमडीह में लगभग 5 कट्ठे में इस फसल की खेती करने का जिक्र अमरेश ने अपने दावे में किया था, वहां इस तरह की कोई फसल नहीं लगी है. यहां तक कि अमरेश के बेटे और पिता ने भी करमडीह में हॉफ शुट्स की खेती किए जाने से इनकार किया और कहा कि खेती की बात तो दूर, उन सभी ने हॉफ शुट्स को देखा तक नहीं है.

इतना ही नहीं, जब कृषि विज्ञान केंद्र में वरीय वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद ने सोशल मीडिया के जरिए हॉप शूट्स की खेती की खबर पढ़ी तो भी इसकी पड़ताल करने करमडीह गांव निकल पड़े. अपनी जांच के दौरान उन्होंने भी खेती के दावे को झूठा पाया और कहा कि हॉफ शूट्स की खेती के लिए जो तापमान चाहिए वह औरंगाबाद में किसी भी मौसम में नहीं रहता. बहरहाल पोल खुलने के बाद अमरेश एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गया है और लोगों से बचता फिर रहा है.

सब्जी का कीमत इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बीयर में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर किया जाता रहा है. अब इसे हर्बल मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है. यही नहीं, इसे सब्‍जी के रूप में भी खाया जाता है. इस सब्जी के प्रयोग से हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेल्‍स (Cancer Cells) खत्म हो जाते हैं. IAS सुप्रिया साहू ने दावा किया था कि बिहार के औरंगाबाद में अमरेश सिंह नाम के किसान हॉप-शूट्स (hop-shoots) सब्जी की खेती कर रहे हैं. इस सब्जी को दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कहा गया है.

