Coronavirus Update: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बिना Exam दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे 1st से 8th क्लास के स्टूडेंट्स

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में तेजी से बढ़ते कोरोना (Coronavirus) के नए मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 1st क्लास से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया है. स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) ने शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है.

गायकवाड ने कहा, 'महाराष्ट्र में क्लास 1 से क्लास 8वीं तक के सभी महाराष्ट्र बोर्ड (Maharashtra Board) के स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा. जल्द ही 9 वीं और 11 वीं कक्षा के छात्रों के बारे में निर्णय लिया जाएगा.'

Announcement: In view of the ongoing situation due to #Covid 19, all state board students across Maharashtra state from Class 1st to Class 8th will be promoted to the next class without any examinations. A decision regarding students of class 9th and 11th will soon be taken. pic.twitter.com/3eA5hvQUG5

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) April 3, 2021