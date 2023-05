Jantar Mantar Clash: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस और पहलवानों में देर रात हुई झड़प, रेसलर्स ने लगाया मारपीट का आरोप

पुलिस से उलझ गए प्रदर्शनकारी पहलवान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मियों (Clash Between Protesting Wrestlers and Delhi Police) ने वहां सोने की तैयारी कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों को हटाने की कोशिश की. इस पर पहलवान उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों से उलझ पड़े. पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने महिला पहलवानों को गालियां दी और पुरुष पहलवानों के साथ मारपीट की. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा होने की पुष्टि नहीं हो रही है.

VIDEO | Ruckus between protesting wrestlers and Delhi Police at Jantar Mantar. More details are awaited. pic.twitter.com/AIS5zgH4My

— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2023