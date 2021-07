Punjab: 101 साल के बुजुर्ग की मेहनत के कायल हुए CM अमरिंदर सिंह, की मदद की घोषणा

चंडीगढ़: पंजाब के 101 साल के बुजुर्ग हरबंस सिंह की मेहनत के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) भी कायल हो गए हैं. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरबंस सिंह के धैर्य और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो इस उम्र में अपने और अपने पोते-पोतियों के लिए सब्जी बेच रहे हैं. मुख्यमंत्री ने हरबंस सिंह को तत्काल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और उनके पोते-पोतियों को शिक्षा की सुविधा देने की भी घोषणा की है.

ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से 101 साल के हरबंस सिंह की खबर को प्रमुखता से दिखाया था. ज़ी मीडिया से खास बातचीत करते हुए 101 साल के हरबंस सिंह ने बताया कि वह पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हैं और मरते दम तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि अब वह अपने पोता और पोती का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाएंगे.

Hats off to the grit of centenarian Harbans Singh of Moga, who has been earning a livelihood for himself and his orphaned grandchildren by selling vegetables. Have sanctioned Rs. 5 lakh as immediate financial assistance for him and for the education of his grandchildren. pic.twitter.com/fOcCTMoqjD

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 17, 2021