शहीदी दिवस पर सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM भगवंत मान ने विधान सभा में की घोषणा

चंड़ीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है. 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों बलिदान दिया था. जान लें कि भगत सिंह को शहीद-ए-आजम भी कहा जाता है. 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था.

सीएम भगवंत मान ने पंजाब विधान सभा में शहीदी दिवस पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया. इसके अलावा पंजाब विधान सभा में शहीद भगत सिंह और बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति विधान सभा में लगाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया.

Punjab CM Bhagwant Mann declares a public holiday on March 23, on the occasion of Shaheed Diwas.

Punjab State Assembly passes a resolution to install statues of Shaheed Bhagat Singh and Babasaheb Ambedkar in the Assembly. pic.twitter.com/ONFo1qJhJV

