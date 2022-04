इस शहर के मंदिरों को अब से नहीं देना होगा टैक्स, CM योगी ने किया ऐलान

लखनऊः नवरात्र (Navratra) की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी घोषणा की है. सीएम योगी ने अयोध्या (Ayodhya) के नगर निगम को मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. अब मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को कर्मशियल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी.

इसके साथ ही नवरात्र के दौरान मंदिरों में भारी भीड़ होने के चलते सीएम योगी ने एक और ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि रामनवमी (Ram Navami) के दौरान अष्टमी और नवमी पर कोई भी VIP अयोध्या नहीं जाएंगे.

Ayodhya | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath orders Nagar Nigam to stop the levying of tax on mutts, temples, and religious places. Now mutts, temples, and religious places need not pay commercial tax.

