4 बार पीएम मोदी ने किया फोन... महाकुंभ भगदड़ पर हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या बोले सीएम योगी?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में बुधवार को मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हुए हैं. अभी हालात नियंत्रण में हैं. सीएम योगी ने कहा,'महाकुंभ में मची घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चार बार फोन पर बात हुई है. प्रयागराज में भीड़ का भारी दबाव है और जो घटना घटी है, वह बैरिकेड को फांदने के कारण हुई है. फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं. प्रशासन सबके सहयोग के लिए तत्पर है.'

सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा,'मैं लोगों से अपील करूंगा कि वह प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. आज करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में हैं. मैं सभी से कहूंगा कि वह जिस भी घाट पर हैं, वहीं स्नान करें. संगम नोज पर स्नान जरूरी नहीं हैं, सभी श्रद्धालु वहां जाने से बचें. सकुशल स्नान कराना हमारी प्राथमिकता है. प्रयागराज में भीड़ का भारी दबाव है, इसलिए पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे और उसके बाद ही संत स्नान करेंगे.'

#WATCH | Lucknow | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says," The situation in Prayagraj is under control..."

"Around 8-10 crore devotees are present in Prayagraj today. There is continuous pressure due to the movement of devotees towards the Sangam Nose. A few devotees have… pic.twitter.com/lOc1OIraqm

