Bihar Election Results 2020: चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस नेता चिदंबरम ने जाहिर की अपनी इच्छा

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election) और 11 राज्यों की 58 विधान सभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने ट्वीट करके अपनी इच्छा व्यक्त की है. चिदंबरम ने लिखा है कि यह समय अब पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का है. ‘पुराने’ से उनका आशय सत्ताधारी पार्टियों को शिकस्त देने से है.

जल्द साफ होगी तस्वीर

हाशिया पर पहुंच चुकी कांग्रेस (Congress) के लिए बिहार विधान सभा और अन्य राज्यों के उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. यदि पार्टी का प्रदर्शन यहां भी खराब रहता है, तो आने वाले दिनों में उसकी परेशानियों में इजाफा तय है. चिदंबरम भी इस बात को बखूबी समझते हैं. इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा को ट्वीट के जरिये उजागर किया है. हालांकि, उनकी यह इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा.

Thought for today:

“Ring out the old, ring in the new,

Ring, happy bells,over the snow:

The year is going, let him go,

Ring out the false, ring in the true”

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 10, 2020