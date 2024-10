इशारों-इशारों में कांग्रेस के बड़े नेता ने कर दी मोदी सरकार की तारीफ, आखिर वजह क्या है?

Encounter in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर शुक्रवार दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए. पहले तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएएनएस से बातचीत में सुरक्षाकर्मियों की तारीफ की और उनके इस ऑपरेशन को सफल बताया. इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी सफलता है. हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

टीएस सिंह देव ने यह भी कहा कि यह एक अच्छा और बड़ा लक्ष्य है, जितनी जल्दी हम हिंसक विचारधाराओं को मुख्यधारा में लाएंगे और आम लोगों की प्रगति, बेहतरी और विकास के लिए काम करें उतना ही बेहतर होगा. इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मुठभेड़ में 31 शव बरामद हो चुके हैं. अभी और भी शव मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है. नक्सलवादियों के खिलाफ हमारे जवानों ने जो ऑपरेशन चलाया, वह काफी सफल रहा. उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं.

#WATCH | Raipur: On Dhantewada encounter, Congress leader T.S. Singh Deo says, "This is a big success...We have been hearing for some days that a target has been set to end Naxalism in Chhattisgarh by 31 December 2026. This is a good and big target, the sooner we mainstream… pic.twitter.com/orPC5KNRTb

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 5, 2024