Droupadi Murmu: महामहिम का कांग्रेस नेता उदित राज ने किया अपमान, कहा-...चमचागिरी की हद है

Udit Raj Tweet: कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है, जिसको लेकर वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. उदित राज ने देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा है कि कहा है कि ऐसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले.

चमचागिरी की भी हद्द है: उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले. चमचागिरी की भी हद्द है. कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं. खुद नमक खाकर जिंदगी जिएं तो पता लगेगा.'

बीजेपी ने उदित राज पर किया पलटवार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) पर कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने कहा है कि सर्वोच्च पद का अपमान कांग्रेस का चरित्र है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'अजय कुमार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुरा कहने के बाद और अधीर रंजन चौधरी ने 'राष्ट्रपति' शब्द का इस्तेमाल किया. अब कांग्रेस और निचले स्तर पर पहुंच गई है. पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए उदित राज ने अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया. क्या कांग्रेस आदिवासी समाज के इस अपमान का समर्थन करती है.'

After Ajoy Kumar called President Draupadi Murmu as evil & then Adhir Ranjan Chaudhary used the term “Rashtrapatni” now Congress stoops to a new low! Udit Raj uses unacceptable language for the 1st woman Adivasi President!

Does the Congress endorse this insult of Adviasi samaj pic.twitter.com/W0owoqxYHu

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) October 6, 2022