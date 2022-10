Udit Raj ने फिर दिया विवादित बयान, PM मोदी के केदारनाथ दौरे पर कही ये बात

Udit Raj Controversy: अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निशाने पर आ गए हैं. उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे (PM Modi Kedarnath Visit) और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है.

पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर उदित राज का ट्वीट

कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) ने फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस किसी और को पीएम बनाए. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'प्रयागराज में RSS चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है. पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे. आज कल ज्यादतर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं. RSS मोदीजी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाएं ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाएं.'

उदित राज के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार

उदित राज (Udit Raj) के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने कहा है कि गुजरात चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच एक प्रतियोगिता है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'एक और नमूना! शिवराज पाटिल से लेकर उदित राज तक. ये बयान संयोग नहीं हैं. ये वोटबैंक का प्रयोग और उद्योग हैं. गुजरात चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच एक प्रतियोगिता है कि कौन अपनी कट्टर हिंदू नफरत से वोटबैंक का ध्रुवीकरण कर सकता है.'

Yet another specimen! From Shivraj Patil to Udit Raj- these statements are not a sanyog- they are a votebank ka prayog and udyog - Before Gujarat elections there is a competition between AAP & Congress on who can polarise votebank more by their rabid Hindu Hatred! pic.twitter.com/mItfHzrCxO

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) October 21, 2022