Farmer's Protest: कांग्रेस सांसद Jasbir Gill ने साधा सेलिब्रिटीज पर निशाना, Sachin Tendulkar को लेकर कह दी ये बात

नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmer's Protest) के समर्थन में जारी देश विरोधी साजिश के बीच जब अमेरिकी पॉप स्टार रिआना, स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) के ट्वीट के बाद बॉलीवुड और खेल जगत के दिग्गजों ने भी ट्वीट करके भारत विरोधी साजिश का जवाब दिया है. ये बात पंजाब के खदूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल (Jasbir S Gill) को रास नहीं आई. इसके बाद उन्होंने उन तमाम सेलिब्रेटीज पर निशाना साधा है जिन्होंने भारत का विरोध करने वालों को फौरन जवाब दिया था.

दरअसल पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी रिआना के ट्वीट के बाद देश को बांटने वाली ताकतों और बातों पर ध्यान न देने की बात कही थी. इससे नाराज कांग्रेस सांसद गिल ने ऐसे लोगों की जमकर आलोचना की है जिन्होंने विदेशी ताकतों के बहकावे में आने से लोगों को आगाह किया था. कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल ने तो देश की जनता से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने को भी कहा है. गिल यहां तक कह गए कि सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न के लायक ही नहीं हैं.

उन्होंने कहा, 'ऐसे लोग जिन्‍होंने किसानों के खिलाफ बोला है, उनका कोई जमीर नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ अपने बेटे को आईपीएल (IPL) में जगह दिलाने के लिए सरकार के सुर में अपनी आवाज उठाई. वह भारत रत्‍न के लायक नहीं हैं.'

Akshay Kumar's IQ is such that he asks PM if he eats mangoes... getting him to tweet shows govt is afraid. People who spoke against farmers don't have conscience. Sachin Tendulkar toed govt's line to get his son into IPL. He doesn't deserve Bharat Ratna: Congress MP Jasbir S Gill pic.twitter.com/QrvYrhIxcd

— ANI (@ANI) February 7, 2021