'मेरे घुटनों में चोट लगी है', BJP के दो सांसद चोटिल, मल्लिकार्जुन खरगे ने जांच के लिए क्यों लिखा लेटर

Kharge Writes To Speaker After Parliament Showdown: सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के सांसदों के बीच गुरुवार को हुई झड़प में पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके दो सांसदों को चोट लगी है. इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद चोटिल होने की बात कबूली है. इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है. लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि उन्हें "भाजपा सांसदों ने धक्का दिया और ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया. "इससे मेरे घुटनों में चोट लग गई, जिसका ऑपरेशन हो चुका है.""इसके बाद, कांग्रेस के सांसद मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आए और मुझे उस पर बैठाया गया. बड़ी मुश्किल से और अपने साथियों की मदद से मैं लंगड़ाते हुए सुबह 11 बजे सदन में पहुंचा,"

खरगे को भी लगी चोट

संसद में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए. बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा सभा स्पीकर को पत्र लिखा है और बताया है कि उन्हें भी चोट लगी है. देखें लेटर.

My letter to the Hon’ble @loksabhaspeaker urging to order an inquiry into the incident which is an assault not just on me personally, but on the Leader of the Opposition, Rajya Sabha and the Congress President. pic.twitter.com/gmILQdIDYW

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 19, 2024