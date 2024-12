किसने किसे धक्का दिया? भाजपा के दो सांसद ICU में, राहुल पर लगे आरोप तो कांग्रेस ने जारी किया वीडियो

Pratap Sarangi: भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी गुरुवार को संसद में जख्मी हो गए. वो संसद भवन की सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें व्हील चेयर बैठाकर बाहर ले जाया गया. इसके बाद एंबुलेंस के ज़रिए अस्पताल भेजा गया. भाजपा सांसद का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया था, जिससे वो गिर गए और जख्मी हो गए. सारंगी ने कहा,'मैं सीढ़ियों पर खड़ा था. तभी राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो मेरे ऊपर गिर गए. जिससे मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई.' प्रताप सारंगी के अलावा फरुखाबाद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी गम्भीर रूप से इस धक्का मुक्की में घायल हुए हैं. दोनों ही सांसद RML अस्पताल के ICU में दाखिल हैं.

आरएमएल के एमएस डा. अजय शुक्ला ने कहा,'हम दोनों (प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत) को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल्यांकन किया जा रहा है. टेस्ट किए जाएंगे. लक्षणात्मक उपचार शुरू हो गया है. चूंकि दोनों के सिर में चोट लगी है, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. प्रताप सारंगी का ज्यादा खून बह रहा था और उन्हें गहरा घाव भी हुआ था. इसलिए, उन्हें टांके लगाने पड़े. उनका मूल्यांकन किया जा रहा है. मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे. अभी वे होश में हैं लेकिन उन्हें चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है, साथ ही उनका बीपी बढ़ गया था.'

#WATCH | RML MS Dr Ajay Shukla says, "We are trying to stabilise both (Pratap Sarangi and Mukesh Rajput) of them, evaluation is being done. Tests will be done. Symptomatic treatment has begun...Since both of them suffered head injuries, they are admitted to the ICU. Pratap… pic.twitter.com/BmTgdOHbBZ

